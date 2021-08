Berizzo con la prensa

“Quiero que generemos peligro a partir de la posesión”, acotó sobre el estilo que pretende imponer al equipo albirrojo.

En ese sentido, sostiene: “Quiero ser dueño del partido, no quiero que el rival maneje el balón”, pero reconoce que “a la posesión le debemos agregar pases verticales. A nuestra posesión le falta ese pase vertical que lleve el peligro treinta metros más adelante y genere daño”.

En lo que es su ciclo al frente de la selección mayor, cree que “si tenemos en cuenta que históricamente Paraguay ha sido una selección de envíos directos, de centros directos, creo que sí evolucionamos hacia tener posesión, adueñarnos el balón por más tiempo. Me gusta protagonizar los partidos. Me gusta que la pelota sea mía. Antes la teníamos menos, ahora el balón pasa por nosotros”. De igual manera valoró: “Eso no quiere decir que desestimemos la otra manera de jugar”.

Pero advierte: “No creo que haya una sola manera de ganar, sí creo que no siempre la posesión te garantiza ganar partidos”.

En tiempos sin juntarse

Cuando no se tiene la posibilidad de tener a mano a los futbolistas, la labor es “un seguimiento individual de nuestros futbolistas. Vemos sus partidos todos los fines de semana. Hablamos y opinamos de lo que hacen en sus clubes”.

Gastón y las críticas

“Hay una mirada puesta en él un tanto personalizada y no me gusta”, acusó sobre las críticas que se suceden contra Gastón Giménez. “Estaba en la órbita de la selección argentina, y aceptó venir por nuestra propuesta. Y claro que tiene partidos buenos y partidos malos”.

La experiencia de la Copa América de Brasil dejó buenas sensaciones, valora haber incorporado a Carlos González y Gabriel Ávalos, como otras opciones.

Otros dos hijos de paraguayos

Los futbolistas Agustín Sández (20 años), lateral zurdo de Boca Juniors) Juan José Cáceres (21 años, lateral derecho de Racing), argentinos pero con padres paraguayos, son seguidos a distancia por el técnico albirrojo, Eduardo Berizzo.

“Son jugadores de padres paraguayos y han manifestado sus deseos de formar parte. Son futbolistas seguidos por nosotros y forman parte de nuestra elección”, comentó el entrenador.

Sobre la posibilidad de nacionalizarlos, Berizzo aclaró que “yo encontré y propuse la nacionalización de Andrés (Cubas), Gastón (Giménez) y David (Martínez), pero a todo jugador paraguayo que quiera ser parte, no le voy a cerrar las puertas a nadie. Tengo la obligación de seguir, la obligación de prestarle atención y de convocarlos si me gustan”.

Por de pronto, la prioridad del técnico es afinar la nómina de convocados de cara a los tres partidos en setiembre próximo, el primero con Ecuador en Quito.