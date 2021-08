Mathías, con algo de Arce a lo de Felipão

Mathías Villasanti fue elegido como capitán del equipo de Cerro Porteño en un momento poco auspicioso de su carrera y a partir de ese momento, el rumbo de Mathías fue diferente e incluso se ganó un lugar entre los seleccionados albirrojos.

“Yo soy lo que soy gracias a Francisco Arce. Me dio un tirón de orejas en el momento justo y además me dio la confianza de la capitanía”, confesó el nuevo jugador del cuadro gaúcho que tiene a Felipão al frente con el desafío de mejorar la pésima c campaña en el Brasileirão y además tratar de evitar el descenso.

Grêmio quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana frente la LDU Quito (al que ganó 1-0 de visita y cayó en casa 1-2). El único camino para llegar a la Copa Libertadores es conquistando la Copa de Brasil, torneo en el que avanzó a cuartos.

La operación en la transferencia de Villasanti, por el 80 por ciento del pase, vale 3.500.000 dólares y por 5 años es el contrato. Ahora, la incógnita es ver a quién elegirá Chiqui Arce como nuevo capitán del equipo azulgrana.

Por de pronto, Arce tiene el reto de conformar el equipo que jugará el clásico, el sábado en Para Uno.

“Pulpito” Duarte

Anoche surgió la información que Talleres de Córdoba ofrecerá 3 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del defensor Alexis Duarte.