Florentín y Morínigo están triunfando en el exterior

Florentín, en Bolivia

Gustavo Florentín dirigió la temporada en el fútbol chileno (Huachipato) y este año, tras un breve paso por Sol de América, asumió la dirección técnica en The Strongest, que es junto al Bolívar los clubes más poderosos de Bolivia.

Pese a caer ayer 2-1 ante Always Ready, Strongest se mantiene líder con 7 puntos de ventaja a falta de tres fechas para el final del torneo. El equipo de Florentín (34 puntos) se coronará campeón anticipado si derrota el sábado a Santa Cruz (19:30) y que Always Ready (27) e Independiente Petrolero (26) no ganan sus partidos.

Morínigo, en Brasil

Gustavo Morínigo llegó el año pasado al Coritiba para el último tramo del Brasileiro y, pese al esfuerzo, no lo pudo salvar del descenso. Ayer su equipo derrotó 2-0 al Brasil de Pelotas y sigue líder con 33 puntos en 17 fechas disputadas.

Al campeonato de la Serie B le quedan todavía 21 fechas, pero el Coritiba se afirma para retornar a la Serie A. Ascienden cuatro y los otros candidatos son Náutico (30), Guaraní (29), Vasco (28), CRB (28) y Goiás (28).