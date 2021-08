Después de las postergaciones, regresan las Formativas

Un año y medio después de la paralización de las actividades por la pandemia del coronavirus, las Divisiones Formativas regresan a la competencia. Las Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19 son las categorías que disputarán sus respectivos torneos en la segunda parte de la temporada. La primera jornada arrancará el miércoles 18 de agosto (culminará el sábado 21 de agosto) y los partidos serán exclusivamente en el Parque Guasú (límite Asunción-Luque), el Complejo ODD (Villeta), el estadio Nikkei Bellmare (Itauguá) y la cancha del Sport Primavera (Luque).

“La ansiedad llegó a su fin al igual que la espera. El retorno oficial de las actividades en las Divisiones Formativas tiene fecha de inicio. En ese sentido, tras un intenso trabajo en el protocolo sanitario por parte de la Comisión Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol en estrecha colaboración con los clubes, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dio su aprobación para el comienzo de las competencias en las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19”, comunicó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).