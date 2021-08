Paraguayo es goleador en Chile

“Riveros es un delantero de trazo largo, potente y rápido. Tiene el pelo platinado, la ceja cortada y las orejas perforadas. Para todos lados va con su termo de tereré. Llegó a Chile hace cinco años siendo todavía un adolescente. No tenía certeza de nada. Se iba a jugar su futuro en una prueba de un mes”, cuenta la página emol.com.

Contó que desde 2016 sufrió fracturas y varias desilusiones en el mundo del fútbol. “Siempre he tenido que pelearla en mi carrera. Nadie me regaló nada. Desde que llegué a la U. de Concepción siempre le dieron prioridad a otros jugadores. Cuando llegué de vacaciones me contactaron y me dijeron que el cuerpo técnico no iba a contar conmigo. Yo pensé que ya había salido varias veces a préstamo, que se me termina contrato a fin de año y que la Universidad de Concepción ya no era para mí. Tenía que ordenar la cabeza para tratar de terminar bien el contrato y buscar otro rumbo. Es lo que pensé en ese momento. Lo que cambia mi situación es el traspaso de Cecilio Waterman, se libera un cupo de extranjero”, le cuenta a Emol.

Carlos Guirland le consiguió una prueba en el fútbol de Chile y contó que no tenía viático para viajar entonces su familia organizó un juego de truco para que pueda cumplir con su sueño e ir a realizar la prueba.

