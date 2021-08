Guaraní denunciará ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) el festejo, considerado obsceno, de Jean Paulo Fernandes con Mateus Gonçalves en el superclásico. “Jean lleva la cara de su compañero a su miembro viril”, señaló el Dr. Diego Moreno, abogado del club de Dos Bocas. El asesor jurídico comparó la celebración con la de Raúl Bobadilla, quien fue sancionado en 2021 por un acto realizado en el torneo Clausura 2020.

En Cerro Porteño, consideran que no existe “asidero jurídico” y que “hay una intención deportiva detrás de lograr una sanción”. “Evidentemente hay una intención deportiva detrás de lograr una sanción al arquero de Cerro Jean. Me sorprenden los argumentos de Guaraní”, comentó el Dr. Víctor Agüero, el vicepresidente del Ciclón. “Comparando la situación de Bobadilla con la de Jean, son situaciones totalmente diferentes. No tiene ningún asidero jurídico ni reglamentario”, añadió.

“Por mi experiencia yo creo que no debería ser ni tratado, pero están en su derecho de presentar. Hablando en lenguaje coloquial, estamos entrando en un vyrorei importante”, puntualizó Agüero al Cardinal Deportivo. Este miércoles, la directiva presentará el documento al Tribunal de Disciplina, que según el Dr. Raúl Prono, “lo que va a hacer Guaraní, o lo que puede hacer cualquier otro club, es lo correcto. Que presente la denuncia y vamos a tramitar”.