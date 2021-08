Prono: “Que se haga la denuncia y vamos a tramitar”

“Para comenzar hay que tratar de entender la diferencia con el caso Bobadilla, la diferencia era la certeza del hecho mismo, Bobadilla se bajó el short. En el caso del arquero de Cerro la mitad me dice que fue un abrazo mal dado y el otro 50 por ciento que es un acto obsceno. Esperamos que se presente una denuncia, no podemos abrir de oficio”, afirmó Prono a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Hagan la denuncia y lo que hizo Guaraní es lo correcto en cuanto a presentar la nota, Guaraní o cualquier otro club y vamos a tramitar la denuncia”, añadió.

Volvió a mencionar el caso Raúl Bobadilla. “No estamos seguros porque hay voces distintas, en el caso Bobadilla se bajó el short y listo”.

Cuando se presente la nota comenzarán a investigar. “Se presentará la denuncia, se correrá al jugador que presentará su descargo, analizaremos las pruebas y tomaremos la decisión”, concluyó.