Tras una larga pausa, los chicos a competir

El calendario de la primera fecha se inicia hoy y se extenderá hasta el sábado, utilizando los siguientes escenarios: Parque Guasu (Ñu Guasu Metropolitano), el Complejo ODD (Villeta), el estadio Nikkei Bellmare (Itauguá) y la cancha del Club General Caballero de Campo Grande (Luque).

A las 8:00 termina la ansiedad y comienza la competencia, con el primer juego de la fecha entre Sportivo Luqueño y Cerro Porteño, en la categoría Sub 14 años y en cancha del Club General Caballero CG. En el mismo escenario, pero desde las 10:00, jugarán ambas representaciones, en la categoría Sub 15 y mañana siguen con la categoría Sub 16, desde las 8:00.

Los demás encuentros de la jornada de apertura programados desde mañana y hasta el sábado son: 12 de Octubre vs. Nacional (Complejo Nikkei Bellmare); Guaraní vs. Sol de América (Parque Guasu); Olimpia vs. River Plate (Complejo ODD - Villeta) y Libertad vs. Guaireña FC (Parque Guasu).

Los campeones y subcampeones, respectivamente, del campeonato Clausura 2019 (en 2020 no hubo torneos) en las diferentes categorías de las Formativas fueron: Sub 14: Cerro Porteño (59 puntos) y Olimpia (51); Sub 15: Olimpia (57) y Libertad (51); Sub 16: Olimpia (53) y Libertad (48); Sub 17: Guaraní (50) y Cerro Porteño (47); Sub 18: Nacional (49) y Guaraní (47); Sub 19: Cerro Porteño (55) y Olimpia (51).