Lucas Barrios: “Tengo sangre paraguaya”

“Fue lindo, porque la mujer que me dio la vida es paraguaya, que es mamá, y bueno, uno tiene sangre paraguaya. Ella es de Carapeguá y nosotros crecimos con todas esas cosas”, señaló.

Dijo que no habla guaraní, que toma tereré y que a su compañero Hugo Fernández le llevó sopa paraguaya. “Mamá hace muy bien; nosotros comemos vori vori, es riquísimo. Hay cosas que acá las vas viviendo igual. A veces no hace falta estar ahí para demostrar el cariño que uno tiene por el país. Cuando fui allá, más todavía, porque no había ido a Paraguay”, añadió.

Lucas jugó el Mundial Sudáfrica 2010 (cuartos de final) y dos ediciones de la Copa América, en 2011 (final) y 2015 (semifinal).

“En Paraguay, la relación que tengo con la gente es magnífica, los quiero mucho; me abrieron las puertas como uno más”.