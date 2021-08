Pedro Sarabia, con bajas en el “12”

El martes, los albiazules percibieron sus haberes. Un importante incentivo en busca de la primera victoria del Clausura, en una campaña que hasta aquí comprende dos empates y tres derrotas.

* El Kelito. Equipo que gana, no cambia. Celso Ayala mantiene su estructura para el choque dominical contra un rival directo. Los que no venían jugando con regularidad tuvieron la posibilidad de competir en la Copa Paraguay, en la victoria sobre el Coronel Martínez de Yuty por 2-0. De acuerdo a los datos, los jugadores demostraron por qué no son tenidos en cuenta para el elenco estable, pues tuvieron un muy bajo rendimiento.