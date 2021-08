Luqueño festeja; Olimpia toca fondo

La crisis deportiva es peor a la económica

Se dice que las cosas malas llegan todas juntas. Y Olimpia no da pie con bola, todo le cuesta. Es por eso que Luqueño no necesitó emplearse a fondo para marcar diferencia en el marcador. Apertura de Aldo Vera para “Pitu” Martínez quien redirecciona el balón con un cabezazo y en una acción desafortunada, Tobías Castellano registra el autogol con un testazo, tras un fallido intento de despeje.

Pobre exposición franjeada. Derlis y Roque tenían que bajar para estar en contacto con la pelota porque el mediocampo no los asistía. La defensa auriazul tuvo una etapa relativamente tranquila, incluyendo al arquero Huesca, al que por su baja estatura lo tendrían que haber incomodado con las pelotas aéreas. Pero como el mensaje no llega, los franjeados juegan a lo que salga. A esta altura la conducción técnica debía ser otorgada al profesional que estará al frente en el 2022, para no estar perdiendo tiempo.

El Sportivo corrió riesgo del empate porque no resolvía de buena forma sus avances, hasta que el rival le dio la mano para ampliar su ventaja y liquidar el expediente. Estigarribia y Mateo Gamarra le hicieron un “sandwich” al punzante Aldo Parra. El árbitro dejó seguir la acción, pero desde el VAR le dieron le advirtieron la falta. Anotación de Nazareno Bazán para el resultado definitivo.

El Decano sufrió otro golpe. Necesita un urgente golpe de timón si pretende enderezar su rumbo.

Alfredo Berti: Juego acorde a la planificación

“Se dio un partido como lo planeamos, por la mentalidad del equipo que estuvo concentrado. Hay que seguir trabajando”, declaró el técnico de Luqueño, Alfredo Berti. “A veces las cosas se dan como una lo imagina y otras no, es lo que trae el fútbol. Se trata del enfoque que uno tuvo en la semana”, consignó.

“Teníamos claro en qué lugar recuperar la pelota. Los cambios también estuvieron bien; le dieron frescura al equipo”, añadió el argentino, quien espera seguir teniendo la respuesta del plantel para salir de la incómoda posición (antepenúltima) del promedio.

“Esto es largo y necesitamos de todos. Es el mensaje que damos cada día al grupo, que estén preparados para cuando les toque. Cada partido es una película diferente”, añadió.

“Tenemos jóvenes que quieren mejorar y experimentados que tratan de mostrar lo mejor y ayudar a los jóvenes”, significó Berti. El próximo rival auriazul es Libertad.

Enrique Landaida: “Esto no está funcionando”

“Creo que es momento de tomar decisiones porque esto no está funcionando”, dijo Enrique Landaida. “Todos los partidos perdemos por más de un gol, y es algo que preocupa”, señaló el conductor franjeado.

“Está siendo difícil salir de este momento crítico, es la realidad. Faltan muchas fechas, tenemos que seguir peleando, no va ser fácil, pero tenemos que seguir peleando”, indicó.

“Hoy fuimos un equipo sin ideas; pateamos poco al arco, lo más preocupante es que no estamos generando situaciones de gol”, añadió el hombre de confianza del presidente Miguel Brunotte, quien le había otorgado la conducción hasta fin de temporada, pero todo indica su presencia en el cargo será más corta con relación al tiempo que dirigió al Kelito (siete partidos).

Olimpia no perdía seis juegos seguidos desde hace cinco años y medio. La racha adversa hasta se puede extender.

