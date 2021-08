Paraguay solicita vía nota la liberación de Miguel Almirón

Tras darse a conocer la postura de la Premier League con relación a los seleccionados que pertenecen a países que siguen en zonas críticas con respecto al covid-19, la Asociación Paraguaya de Fútbol manifestó que ya tomó cartas en el asunto por Miguel Almirón, del Newcastle.

Luis Kanonnikoff, secretario general de la APF, afirmó en el Cardinal Deportivo que “en este caso los clubes sí o sí tienen que ceder a los jugadores. Anteriormente existía esa potestad de no libertarlos, peo eso quedó sin efecto a partir de abril de este año”.

La determinación de la Premier League “es algo que ya sabíamos y ya estábamos manejando. El día de hoy enviamos una nota a la Federación Inglesa (The Football Association) y al Newcastle con relación a la liberación de Miguel Almirón para que pueda estar presente en las tres fechas de las Eliminatorias Sudamericanas”.

Explicó que “se envía la carta a la Federación Inglesa porque el primer paso, cuando un club no desea liberar al jugador, es solicitar la intervención de su federación. Si no se consigue con éxito la liberación del jugador, se recurre a la Comisión del Estatuto del Jugador, que de igual manea intentará solucionar la situación y de no mediar el club y la asociación se exponen a sanciones de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación)”.

Kanonnikoff remarcó que “acá, el que está sentando postura es la Liga Inglesa (Premier League), que es distinta a la Federación Inglesa (...) En nuestra nota les estamos dando un plazo de dos días para la contestación y si no tenemos respuesta positiva ya acudiremos a la Comisión del Estatuto del Jugador, de la FIFA”.

El secretario general de la APF apuntó que “ellos quedaron disconformes con el agregado de un día al calendario internacional. Al jugarse tres fechas se ha agregado un día extra al periodo del calendario internacional. No están conformes pero fueron parte de todo el procedimiento de consulta ya adopción reglamentaria”.

“También hay que tener en cuenta que ya no existe esa excepción que existía en las ventanas anteriores cuando los clubes podían negarse, en el caso de haber un periodo de cuarentena en algún de destino”, insistió. Además de la Premier League, LaLiga también comunicó que no liberará a sus futbolistas para las Eliminatorias Sudamericanas.