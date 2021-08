Plantel confundido, con conducción improvisada en Olimpia

El departamento de prensa informó ayer que ningún integrante del plantel ni del cuerpo técnico hablarían con los medios. La disposición no fue acatada por todos y el mensaje que proyectan desde Para Uno es que cuentan con una conducción totalmente improvisada.

Roque Santa Cruz, dentro de la corrección que lo caracteriza, dijo que el equipo no tiene espíritu y no sabe a qué juega. Y eso es atribuible a Enrique Landaida, un observador de inferiores al que le inventaron el cargo de “director de metodología” para su vuelta tras su fracaso en River Plate (el Kelito) y al que luego le dieron la función de orientador de la dotación profesional, para la cual no está capacitado.

El capitán franjeado señaló que esta serie negativa no pasa por la actitud de los jugadores, sino por la idea, que se requiere un manual de instrucciones para tener la película clara, ya que perdieron totalmente la noción de lo que van a jugar.

Son dardos con sutileza que van directamente apuntados a Kike Landaida, quien luego de la derrota del domingo contra Luqueño por 2-0 señaló que probó a algunos jugadores y que a partir de ahora tiene el panorama más claro, cuando justamente su designación se dio por ser “hombre de la casa” y por esa razón debería tener de movida un diagnóstico claro, evitando el experimento que lo tiene contra las cuerdas. En principio, dirigirá hasta diciembre, pero su falta de liderazgo, ascendencia sobre el plantel, es evidente. Si no gana el sábado frente a Sol de América, es altamente probable que retorne a su “nido” y que queden al frente los que hoy lo acompañan, como Luis Monzón.

Para Roque, es normal que se levante la voz o se registren algunos zapateos en el vestuario cuando las cosas no salen, producto de la frustración por la confianza perdida.

El ayudante de campo, Julio César Cáceres, significó al Cardinal Deportivo que los atletas importantes y de alto salario donan gran parte de sus ingresos para que los demás puedan cobrar, en un gesto valorable para afrontar la crisis financiera franjeada.

Actividades. Luego de la jornada de descanso de ayer, la plantilla vuelve a activar esta mañana, a las 07:30, en la Villa de Fernando de la Mora. El choque sabatino frente a los unicolores se desarrollará en el “Bosque” de Para Uno, a las 18:00. El Decano marcha último en el Clausura, con un juego ganado y cinco perdidos.