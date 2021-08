La Albirroja se ampara en el reglamento FIFA: “No vamos a aflojar”

Las Eliminatorias Sudamericanas podrían no contar con jugadores que militen en la Premier League, LaLiga y la Serie A si se mantienen en no ceder a los futbolistas, como lo están haciendo hasta ahora. No obstante, Justo Villar, director deportivo de la Selección Paraguaya de Fútbol, afirmó: “Estamos amparados bajo la reglamentación de FIFA, que dice que los clubes tienen que ceder a los jugadores”.

“Mientras no haya una comunicación oficial de Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) o FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) en este caso, no vamos a aflojar”, subrayó en charla con el Cardinal Deportivo.

Villar manifestó que “todos estamos preparados para los tres partidos. No hay mucho tiempo para modificaciones. Se creó una ventana FIFA en enero para que podamos completar nuestras Eliminatorias. No sé si es tan fácil suspender por suspender. Tiempo es lo que menos tenemos para analizar eso”.

Por otra parte, comentó que “buscar soluciones a nivel local se podría dar. Para eso deberíamos tener claro el panorama y de momento se van a jugar tres fechas y los jugadores tienen que venir”.

“No estamos tranquilos, pero sabemos que podemos confiar en otros jugadores”, respondió con relación a encarar estos partidos sin los convocados albirrojos que militan en Inglaterra, España e Italia. El viernes, el seleccionador Eduardo Berizzo dará a conocer la nómina de llamados del plano local.