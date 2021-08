Olimpia, realidad económica expuesta a los socios

El presidente Miguel Brunotte habló durante 45 minutos y dio a conocer sus planes para ir afrontando el complicado momento financiero, que va de la mano con lo deportivo.

Los casos más preocupantes constituyen las deudas contraídas por Derlis González, Saúl Salcedo y Alejandro Silva que totalizarían US$ 13 millones. El objetivo es la solución de este problema para evitar sanciones de la FIFA, como la quita de puntos.

Los presentes salieron satisfechos, pero el “universo” de socios antiguos franjeados es mayor, por lo que no se descarta que se realicen reuniones periódicas por tandas para llegar a la asamblea complementaria del 14 de octubre con un panorama claro, en el entendimiento que en un solo día resultará imposible analizar un balance.

“Palos” a Sergio Orteman

Enrique Landaida lanzó “dardos” a Sergio Orteman, al significar que en su primer ciclo (interinato), que se dio luego de la salida de Daniel Garnero, encontró una línea de trabajo y la siguió, mientras que ahora, tras la destitución del uruguayo, no tuvo esa facilidad y se ve en problemas, sufriendo dos caídas seguidas. Si las cosas marchaban bien, no hubiese estado al frente del plantel profesional.

“Hoy no hay una idea de juego y se hace un poco difícil. En mi primera etapa sí había una línea y seguimos esa línea, ahora en esta segunda etapa no hay”, expresó al Cardinal Deportivo. En la nota, el DT refirió que después de mucho, el Decano volvió a llegar a los cuartos de final de la Libertadores, lo que supone un mérito de su colega.

En su cuenta de Twitter, Kike demostró una alta dosis de sensibilidad por las críticas recibidas. “Con mucho sacrificio he ido construyendo mi carrera; puede que algunos les guste mi forma de trabajar, a otros no. De ahí a decir que soy improvisado no lo acepto”, posteó.