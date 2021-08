Alonso advierte que la propuesta albirroja no varía a pesar de la altura

La Selección Paraguaya arranca el combo de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas en Ecuador. Para el defensa albirrojo Junior Alonso, a pesar de que el juego se desarrollará en Quito, a una altitud de 2.734 sobre el nivel del mar, el equipo mantendrá lo que viene realizando con Eduardo Berizzo en el banquillo. El duelo será el 2 de septiembre, a las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

“La idea es bien clara: ser protagonistas, tener la posesión de la pelota, saber qué hacer con ella. En este partido es un poco distinto por jugar en la altura. Tal vez tengamos siempre el mismo pensamiento pero en algunos momentos tendremos que variar el sistema de juego, buscar una variante al equipo ecuatoriano”, añadió en conferencia de prensa.

Apuntó que la pelota parada “es algo que nos da un plus siempre al futbolista paraguayo. Es un arma importante que nos puede ayudar en algún momento, pero es claro que no podemos depender de una pelota parada, de un córner, de un tiro libre. Nos puede ayudar pero después tenemos 90 minutos para jugar. Lo entrenamos, lo entrenamos bastante para la Copa América y esperamos sacarle provecho a esa situación”.

“Este partido va a ser intenso, ante un rival que juega muy bien, juega bien a la contra. Se ha hecho fuerte jugando de local”, manifestó. Además advirtió que no se tiene “mucho tiempo para jugar, entrenar y volver a jugar. Hay que estar atentos a esos detalles”. Por otra parte, Alonso se refirió a la situación de Miguel Almirón, cuyo club no lo liberó para estos encuentros, y expresó que los responsables de “las gestiones correspondientes” no hicieron bien su trabajo.