Peque Benítez confiesa que Berizzo lo encaró: “Dijo que me pagaban dos mangos para criticarle”

Miguel Benítez, quien fuera referente de la Selección Paraguaya hace poco más de dos décadas, en varias ocasiones criticó la actual situación de la Albirroja. Estas críticas llegaron hasta el seleccionador Eduardo Berizzo y hace poco se cruzaron en un campo de golf.

“El otro día coincidimos y me puteó todito mal. Es normal, está presionado. Me dijo que me pagaban dos mangos para criticarle”, manifestó el exfutbolista. “Te pagan dos mangos para criticarme, me dijo. A mí no me paga nadie para criticar. Si él quiere agarrarlo, es una critica constructiva”, aclaró en charla con el Cardinal Deportivo.

“Me dijo de todo, pero fue calentura del momento. No pasa nada. Yo estaba tranquilo, sé cómo manejar las cosas. Son calenturas, pero terminó ahí”, detalló Benítez. No obstante, advirtió que “otro día no va a suceder. Que venga y me grite en mi casa no lo voy a permitir más”. El Peque indicó que Berizzo “se tomó muy mal mis declaraciones. Me mandó a la mierda”.

El tema salió a la luz cuando a Benítez se le preguntó sobre lo expuesto por Paraguay en la derrota ante Ecuador: “No quiero hablar mal porque él piensa que si yo hablo mal es porque ustedes me pagan. Yo tuve un encontronazo con él”.

“Yo le critico al entrenador y está claro que le afecta. Creo que podríamos darle una chance. Paraguay, si gana estos dos partidos tiene chances otra vez”, dijo sobre los compromisos que ahora la Albirroja debe encarar de local ante Colombia y Venezuela.