Cerro Porteño y otro jugador que regresa lesionado de la selección

Cerro Porteño está en racha con los jugadores convocados a la selección paraguaya. Entre la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas, dos futbolistas retornaron lesionados. El último, Alberto Espínola. En el primer partido de la triple jornada, el lateral sufrió un golpe en la rodilla y fue reemplazado a los siete minutos por Robert Rojas. Un día después del partido en Quito, el departamento prensa de la Albirroja confirmó que el defensor tiene una “lesión de grado 2 del ligamento colateral interno de la rodilla derecha”.

Espínola no solo está desafectado de la combinado nacional sino que también, queda al margen del resto de la temporada. Francisco Arce no contaría con el exGeneral Díaz, titular en Cerro Porteño, para el tramo final del torneo Clausura y la Copa Paraguay. Por segunda vez consecutiva, el entrenador sufre una baja luego del caso Ángel Cardozo Lucena, quien en julio regresó de Brasil con un rotura fibrilar en la pantorrilla. A causa del desgarro, el DT no contó con el mediocampista en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y en el comienzo del campeonato local.