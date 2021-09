Guaraní juega en casa, pero la jornada se abre en Luque

Pero en el partido de primer turno, Sportivo Luqueño enfrenta a River Plate, a las 18:00, en el estadio Feliciano Cáceres, que aún no podrá recibir a los hinchas.

La dirigencia auriazul se ocupó en reacondicionar su escenario esperando contar con la vuelta del público en el juego de hoy, pero la petición será tratada recién en la próxima sesión del comité ejecutivo de la APF, según informó ayer el club.

En filas del Sportivo, la única variante en el equipo es el ingreso de Rodolfo Gamarra en lugar de Iván Colmán. Luqueño viene de caer 0-5 frente a Libertad.

El Kelito cambia de arquero, Librado Azcona retorna y cede su lugar Federico Cristóforo, además es resta Dionicio Pérez, a raíz de una dolencia. River sufrió una goleada la ronda pasada frente al puntero, 1-5.

En el enfrentamiento que cerrará la jornada sabatina, el Legendario, el único invicto de campeonato, será el anfitrión de Guaireña que amenaza el buen momento del equipo de Fernando Jubero.

Mañana se juegan, 12 de Octubre-Cerro Porteño, en Itauguá a las 17:00, y Libertad-Olimpia, en el Defensores, a las 19:15.

Dos fechas en cartelera

Ayer fueron programados los partidos de la última fecha de la primera rueda y los de la primera ronda de la segunda etapa del torneo Clausura.

El duelo estelar Cerro Porteño-Guaraní se disputará el próximo sábado en barrio Obrero.

* La 9ª fecha. Viernes: River Plate vs. Libertad (a las 20:15 en los Jardines). Sábado: Cerro Porteño vs. Guaraní (20:15, en la Olla). Domingo: Sol de América vs. 12 de Octubre (18:00, Luis A. Giagni) y Guaireña vs. Sportivo Luqueño (20:15, Parque del Guairá) y Lunes: Olimpia vs. Nacional (20:00, Manuel Ferreira).

* La 10ª jornada. 25 de setiembre: Nacional vs. 12 de Octubre (18:00, en el Arsenio Erico) y Cerro Porteño vs. Luqueño (20:15, en la Olla). 26 de setiembre: River Plate vs. Olimpia (18:00, en Los Jardines del Kelito) y Guaireña vs. Libertad (20:15, en el Parque del Guairá) y 27 de setiembre: Sol de América vs. Guaraní (19:30, en el Luis Alfonso Giagni).