Guaraní 3-Guaireña 0: Cacique insaciable

El Cacique justifica con su juego sólido su privilegiada posición en el campeonato. Aprieta cuando es necesario y dosifica sus energías luego de ponerse arriba en el marcador. Mérito del “Míster” Fernando Jubero por potenciar a jugadores que venían en baja y que en la actualidad se encuentran en un nivel alto, animados por le invicta marcha en el certamen.

De manera tempranera, el dueño de casa se puso en ventaja mediante el golazo del uruguayo Fernández Cedrés, con un disparo desde fuera del área. Superado por el rival, el conjunto albiceleste se pasó corriendo detrás del balón y de paso, regaló el segundo tanto aurinegro. Error de Rosalino Toledo aprovechado por “Piru” Contera quien con su visión de juego asistió a Fernando Fernández para el “gol-Queso”.

Apenas iniciada la complementaria, Fer-Fer le quitó pintura al travesaño. Un duelo dominado de principio a fin por el Legendario, que amplió la diferencia con un potente disparo de Marcelo González. Después, el fútbol-control, jugando hasta a ritmo de práctica.

Guaireña no tuvo respuestas. Equivocaciones defensivas, con inconvenientes en el mediocampo y sin poder ofensivo. Muy pocas jugadas claras en ataque del equipo de Troadio Duarte, que tuvo una noche negra, no solo por el resultado, hasta pudo haber sido más amplio, sino porque no tuvo argumentos para intentar contrarestar la propuesta aurinegra.

Distintas sensaciones en la “toldería”. Por un lado la felicidad por el presente y por el otro la preocupación por las lesiones, porque conforme pasen las fechas, las exigencias serán mayores.

El conjunto guaireño se siente cómodo con el arco en cero, pero estando en desventaja, le cuesta remar contra la corriente. Necesita ajustar algunas piezas para escalar posiciones.

Presentación sólida y contundente de Guaraní, que en la fecha siguiente tendrá una prueba difícil con el enfrentamiento contra Cerro Porteño, un rival directo en la lucha por el título del Clausura.

LOS ENTRENADORES

El español Fernando Jubero, conductor de Guaraní, mencionó que la tempranera anotación fue clave para encarrilar el partido.

“El primer gol ha sido importante para inclinar la balanza”, señaló el entrenador.

“En el fútbol todo va de la mano, el día a día, la conversación con los jugadores y transmitir los valores. Creo que es un trabajo de todos”, señaló el europeo en referencia al buen momento.

El “Míster” lamentó las lesiones de Miguel Benítez y Roberto Fernández. “Lo más doloroso es la lesión de Miguel. Parece que es grave; vamos a esperar el resultado, le dedicamos la victoria a él”, añadió Jubero, quien no podrá contar con Marcos Cáceres para el partido contra Cerro Porteño por llegar a su quinta tarjeta amarilla.

“Guaraní fue un justo ganador. Tuvimos un mal partido; estamos bien en el acumulativo y queremos terminar bien. Esto es fútbol, vamos a mejorar. Tenemos 10 finales todavía”, significó el técnico de Guaireña, Troadio Duarte.