“Preparado como la primera vez”: Cristian Riveros y el posible regreso a la selección para el combo de octubre

La próxima convocatoria de Eduardo Berizzo podría incluir la vuelta de un histórico de la selección paraguaya. En los planes del entrenador, por experiencia y regularidad, está Cristian Riveros, quien vistió por última vez la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018. El volante de 38 años habló del posible regreso y mencionó que “a la selección no se le dice que no”.

“Me mostraron mis amigos las informaciones que salieron. De ahí a que sea verdad, a mi nadie me habló. Pero lógicamente que a la selección no se le dice no. Dependiendo de que sea el momento que sea, uno siempre tiene que tener las ganas y la ilusión a la selección”, comenzó el mediocampista del Albo, que suma 24 partidos en la presente temporada.

“Todos los jugadores activos y que tiene la nacionalidad paraguaya son jugadores de selección. Todos los jugadores que estamos activos somos jugadores de la selección. Después el técnico del turno es el que llama, es el que convoca”, agregó Riveros, quien no juega en el combinado nacional desde el 5 de setiembre de 2017, en la derrota 2-1 contra Uruguay en el Defensores del Chaco.

“Yo estoy preparado como la primera vez. Sí soy llamado, con el placer de siempre, voy a a ir y si no, voy a alentar desde afuera”, reconoció en una entrevista al departamento de prensa del club de Barrio Obrero. En la siguiente y última ventana de 2021 (octubre), el seleccionado recibirá a Argentina en Asunción y visitará a Chile y Bolivia, en Santiago y La Paz, respectivamente.