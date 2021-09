Noche de sábado con promesa de buen fútbol

El sábado por la noche puede ser emocionante en la Nueva Olla, ambos equipos, por sus características, no son de tirarse atrás a esperar lo que haga el rival por lo que se espera ver un gran juego en Barrio Obrero.

Cerro Porteño tiene la necesidad de ganar para no quedar muy lejos de la cima del Clausura al cierre de la primera rueda. Si gana el Ciclón, iniciará la segunda rueda a dos del aurinegro.

Francisco Arce llamó a 21 jugadores para la concentración para este partido y seguirán siendo bajas Alberto Espínola y Federico Carrizo a quienes se unió Luis Vargas que había comenzado el partido anterior como el lateral izquierdo. En el azulgrana se producirá la vuelta de Mauro Boselli y Alan Benítez seguirá como lateral derecho.

Guaraní llega al duelo con una ventaja de cinco puntos que intentará ampliar o en todo caso mantener la diferencia con uno de sus rivales directo en la lucha por el campeonato.

Fernando Jubero no podrá contar con Marcos Cáceres ya que el central fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Gustavo Vargas sería el que va a ocupar el lugar del ex Cerro Porteño. En las demás posiciones no habrá muchos cambios a excepción de la vuelta a la titularidad de Guillermo Benítez por Miguel Benítez que estará varios meses fuera de las canchas.

El partido será el único del sábado, se disputará en la Nueva Olla a partir de las 20:15 y será arbitrado por Giancarlos Juliadoza. En el VAR estarán Eber Aquino y Eduardo Britos.