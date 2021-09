Sol 0-12 de Octubre 1: pasarela de ñandutí en Villa Elisa

Diferencia marcada en el primer tiempo

Con una mejor postura, el “12” estableció una diferencia en el juego. Sólido en defensa, dinámico en el mediocampo y con movimientos interesantes en ofensiva para generar espacios, contrariamente con lo que sucedía con Sol, inseguro atrás, superado en el centro del campo y sin peso adelante.

En el minuto 18 se generó una polémica. Servicio largo desde la derecha de Juan Aguilar para el sector opuesto. Recepción y anotación de Jorge González, pero la acción fue anulada por posición adelantada de José Ortigoza, quien estuvo un paso al frente, pero no intervino de la maniobra. Antes del remate del “Torito”, ya el asistente Hugo Martínez tenía el banderín levantado y Alipio Colmán pitó el off side. Por ese motivo no intervino el VAR.

Era el partido del elenco visitante y sobre todo de Juan Aguilar, quien tras una combinación con Ortigoza llegó al gol, esta vez validado tras previo chequeo en cabina. En forma inmediata presentaron el trazado de las líneas.

Una sola acción de peligro del conjunto unicolor en la primera mitad, con un testazo de Castro que dio en el palo. Muy poco para un club estructurado para otra cosa, no para pelear la permanencia.

En la complementaria cambió la actitud de Sol, que era lo mínimo que podría esperarse. Metió presión y estuvo cerca del empate, principalmente sobre el final con un disparo de Leal y una salvada providencial de Manenti.

El conjunto visitante tuvo la ocasión de ampliar la ventaja, pero Campisi le ganó el mano a mano a José Ariel Núñez. Triunfo estratégico del “12” que en el segundo tiempo estuvo en su salsa, defendiéndose. A esa altura la tarea de marcar la diferencia en la portería contraria estaba cumplida.

Felicidad y preocupación en los entrenadores

Pedro Alcides Sarabia (46 años) expresó su felicidad por la victoria del 12 de Octubre, mientras que Juan Pablo Pumpido (38) quedó preocupado tras la caída de Sol de América.

“Fuimos merecedores del triunfo. En el segundo sufrimos un poquito. Nos sirve bastante porque estamos jugando un campeonato aparte”, mencionó Sarabia, quien destacó la triangulación hecha que terminó en el único gol del partido, señalado por Juan José Aguilar.

“Era importante ganar poque nos alejábamos de River Plate y metíamos al ‘12’ también en la pelea (por la permanencia), pero no se pudo. Es el primer partido que perdemos contra un rival directo”, significó Pumpido.

“Esto sigue, sabíamos que iba a ser difícil”, agregó el argentino.