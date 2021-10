Blas Riveros no está elegible

Atendiendo que el lateral zurdo Blas Miguel Riveros (23 años) físicamente no está aún apto luego de la prolongada inactividad de casi un año, el Brondby IF danés no le concede el permiso y es la primera baja en la nómina de convocados por el técnico Eduardo Berizzo palpitando el combo de tres partidos de la selección paraguaya.