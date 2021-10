Olimpia: crédito del DT se agota rápidamente

El uruguayo deberá imponer orden y respeto en su plantel, debido a los episodios generados con los jugadores cambiados, Saúl Salcedo contra River Plate (victoria 2-1) y Derlis González frente a 12 de Octubre (derrota por 2-1, el viernes).

“Es algo que no quiero comentar mucho, porque me imagino que a ningún jugador le gusta salir”, dijo inicialmente, poniéndole paños fríos al caso González, aunque señaló que “el respeto está ante todo”. Después volvió a hablar del tema y manifestó que “tampoco es que Derlis haya tenido un partido brillante”, al explicar el ingreso de Ramón Sosa.

Consultado si podrá completar su contrato que se extiende hasta diciembre de 2022, el oriental, quien aclaró no ser tan amante de la posesión del balón, respondió: “Conocemos cómo es el juego. Si en un club grande no obtenés resultados es difícil una continuidad. Si no ganamos no vamos a terminar el contrato. Eso es muy seguro”.

* Miguel Brunotte. El directivo cumple hoy un año de mandato. Sobre el posible rechazo del balance indicó estar tranquilo porque cuestionan los altos contratos y en ningún momento se habla de una malversación.