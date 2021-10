Copa Paraguay: Luqueño enfrenta al “12″ y Olimpia a Resistencia

A las 17:30 se enfrentarán Sportivo Luqueño y 12 de Octubre de Itauguá, con el arbitraje de César Rolón, mientras que a las 20:00 jugarán Olimpia y Resistencia, con la conducción de Gedidías Zacarías.

El vencedor del choque entre auriazules y albiazules medirá en cuarto al ganador de la serie entre Libertad y Guaraní de Trinidad, en tanto que el clasificado del choque entre el Decano y el “Triángulo rojo” lidiará con Guaireña o Ameliano.

Reunión no provechosa

No satisfizo en absoluto la charla de ayer con Horacio Elizondo y Pablo Silva, del departamento de árbitros de la APF, comentó el director deportivo franjeado Enrique Landaida, anoche al Cardinal Deportivo.

“No se puede mejorar así, no podemos hacer nada, esperamos que mejoren y que sepan que analizamos cada partido. Hacemos el trabajo para mejorar y no veo que ellos puedan mejorar si no reconocen sus errores”, acusó Landaida, quien indicó que por momentos subió el tono de las voces.

En busca de un “analgésico”.

Álvaro Gutiérrez pondrá esta noche su mayor potencial en su intento por calmar los dolores ocasionados por los malos resultados de Olimpia en el semestre. El técnico uruguayo expresó no ser amante de la tenencia del balón, aunque lo normal es que un equipo grande sea el que domine las estadísticas de posesión.

En distintas frecuencias

En Luqueño, sus autoridades no se ponen de acuerdo. Ayer se registró un nuevo desliz por parte del vicepresidente Juan Darío Cáceres, quien anunció al Cardinal Deportivo que el club analiza “contar con nuestro propio VAR”. En realidad, el objetivo es instalar en el Feliciano Cáceres más cámaras para contar con el registro propio de las imágenes de los partidos de modo editar las jugadas consideradas polémicas y presentarlas a la APF a modo de reclamo.

El extitular auriazul había anunciado a Miguel Zahzú como reemplazante de Alfredo Berti, pero la comisión designó a Badayco Maciel como técnico permanente.