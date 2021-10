Berizzo: “El partido nuestro no fue bueno”

“El partido no fue bueno para nosotros ni en ataque ni en defensa, no me gusta hablar de lo individual, si jugamos mal es responsabilidad mía, ofensivamente nos costó mucho, no fue un buen partido para nosotros”, aseguró el entrenador de la selección paraguaya.

Fue consultado el por qué volvió a recurrir a Robert Rojas. “Robert estaba bien, hicimos cambios porque los resultados no nos favorecían, no combinamos bien en ataque, no conectamos a Miguel Almirón con los de ataque, después recibimos dos goles por la banda derecha”.

Una de las consultas fue el cambio hombre por hombre de Sanabria por González y dijo que tenía muchos delanteros. “Teníamos 4 delanteros en la cancha, Pérez jugó por izquierda y derecha, es dinámico queríamos sostener el ida y vuelta con Isla, pero no se pudo y nos costó caro”, finalizó.