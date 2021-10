Chile 2-Paraguay 0: la Albirroja es una boya

De la especulación, a la desesperación

Todo lindo con el juego de las luces en la previa, quizás con el objetivo de espantar en cierta medida la mala onda existente en Chile. Pero el partido no tuvo brillo, especialmente por parte de la Albirroja, con poco peso ofensivo, salvo los minutos finales del primer tiempo en los que generó un par de aproximaciones.

Luego de una serie de tiros de esquina, Antony Silva evitó un autogol del “Chico” Pérez. En la acción siguiente tuvo una magnífica intervención luego de un cabezazo de Paulo Díaz. Que tu arquero se convierta en figura no es una buen señal, como tampoco es que Paraguay sea superado en las pelotas aéreas, “su palo” históricamente.

Berizzo incluyó a Pérez para tapar los avances del lateral derecho Isla. Para cumplir esa función, existían jugadores más aptos. El único futbolista paraguayo que asegura su presencia en Qatar (porque juega allí), tiene un imán para las convocatorias, pero nunca se justifica.

Ángel Romero también debió realizar una sacrificada tarea cubriendo la banda. Un desperdicio porque al tratarse de un ofensivo de grandes condiciones técnicas y con buena resolución de las jugadas ofensivas.

El “Cocoliso” González estuvo más solo que Adán en el Día de la Madre. La mala conformación del equipo le resta potencial a un elenco de por sí limitado, que es solidario para las coberturas, pero al que no le caen ideas claras.

Las sensaciones positivas de la etapa complementaria se transformaron en negativas. En pocos minutos cayó la estantería albirroja. Un castigo al elenco de Berizzo por especular con el empate. Una combinación entre Alexis Sánchez e Isla le permitió al anglo-chileno Brereton marcar el primero. Poco después, Apertura de Sánchez para Isla, quien marcó el segundo. Encima, Alderete se hizo expulsar. En un partido parece Beresi, en el siguiente... es Alderete. Una pena, del caramelito por el punto contra Argentina, al desencanto por una caída contra un rival que venía a los tumbos.

EL ARBITRAJE DE PITANA

No fue el mejor desempeño del argentino Néstor Fabián Pitana, el argentino de 46 años, internacional desde el 2010 y mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018. No se puede decir que incidió en el resultado, pero de un juez con semejante trayectoria se espera más, no puede simplemente ser un “saca-partidos”. El de Santo Pipó (Misiones), se ahorró algunas sanciones disciplinarias producto de las escaramuzas y en el segundo tiempo repartió tarjetas, expulsando al chileno Aránguiz y al paraguayo Omar Alderete. Además echó a un miembro del staff albirrojo y hasta a un pasapelotas.