“Pachi” Carrizo: aprendizaje permanente

“No entendía por qué salía (del equipo) o cosas así. Hablamos muchísimo, siempre con respeto. He aprendido de él y con 30 años me enseñó un montón de cosas, a madurar. Fue todo muy loco y creció mi relación con él. Lo quiero mucho”, mencionó el “Pachi”, quien ahora lleva una relación casi amistosa con “Chiqui”.

Carrizo consignó que la pausa en el Clausura fue muy beneficiosa. “Realmente nos ha venido bien el parate. Se aprovecha el tiempo, el técnico ajustó algunas cosas y recuperamos algunos lesionados”.

Sobre su vínculo con el Ciclón, mencionó: “Tengo contrato hasta diciembre. Esa una situación que a todo jugador lo inquieta. Trato de no pensar en eso, se lo he entregado a mi representante. Me voy a Rosario en diciembre; con la familia tomaré la mejor decisión”. Registra 98 partidos y 13 goles en Cerro desde el 2019.