Cartelera de la décima fecha de las Formativas

Olimpia visitará a River Plate, Guaireña recibirá a Libertad en Villarrica, Cerro recibirá en Parque Azulgrana (Ypané) a Sportivo Luqueño, Sol de América-Guaraní se disputará en Parque Guasu al igual que Nacional-12 de Octubre.

Olimpia, Libertad y Guaraní son los líderes.

Cartelera:

River Plate – Olimpia en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaireña FC – Libertad en Olimpia de Villarrica. Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Cerro Porteño – Sportivo Luqueño en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Sol de América – Guaraní en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Nacional – 12 de Octubre en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Los líderes:

Sub 14: Libertad, 21 puntos

Sub 15: Olimpia, 23

Sub 16: Olimpia, 233

Sub 17: Olimpia, 24

Sub 18: Libertad, 25

Sub 19: Guaraní y Libertad, 21

Próxima fecha:

Olimpia – 12 de Octubre

Guaraní – Nacional

Sportivo Luqueño – Sol de América

Libertad – Cerro Porteño

River Plate – Guaireña FC