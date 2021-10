Jara Saguier: “En la altura influye mucho la actitud”

“A veces es lindo recordar, pero no podemos hacer porque no tenemos archivos. Estuvimos en la aclimatación, hicimos un gran grupo, nos fuimos con las posibilidades de sacar un buen partido ante Bolivia”, fue lo primero que dijo Jara Saguier a la 730 AM, ABC Cardinal.

Luego señaló que actitud es importante. “La actitud influye mucho, nosotros vivíamos para hacer un gran partido ahí, estuvimos como 25 días en Arequipa, hicimos amistosos, después nos fuimos en tren a Cuzco, pasamos por Puno y ahí se sentía la presión que ocasiona la altura. En Cuzco estábamos a 3800 metros y de ahí bajamos un poco más para jugar en La Paz”.

“Hay que ser inteligentes en la altura, tenes dos rivales, la altura y la selección boliviana. La actitud es fundamental, el espíritu de cuerpo”, añadió el exfutbolista que fue gran figura de Cerro Porteño y Cruz Azul de México.

También habló de la actualidad de la selección y señaló que para él solo falta el resultado. “Lo único que nos falta es el resultado, el esfuerzo está, no está saliendo el resultado, hay buena actitud y nos va a llevar eso a buen puerto. Hoy es un partido importantísimo, nos puede llevar hacia arriba o abajo, pero veo que los muchachos están intentando, ojalá que hoy se vean los resultados positivos y que los seis partidos que restan nos puedan llevar a la clasificación”.

“Yo juzgó la intención y cuando no es buena es mala, pero se ve que la intención de ellos es hacer lo mejor, a veces fallamos, pero son cosas que se pueden corregir y hoy puede aparecer la actitud, trabajo ordenado y recorrido inteligente del campo para aprovechar lo nuestro que es el juego aéreo”, añadió.

Además, señaló que Eduardo Berizzo está captando el estilo de juego de Paraguay. “Berizzo está captando el juego y simplificar un poco más, falta un poco de suerte, la intención está al cien y si seguimos así las posibilidades de triunfo aumenta siempre”.

Por último, señaló que cuando fueron en 1973, fueron los mejores. “Generalmente la selección es del momento, los que están en mejores condiciones siempre están. Esa vez se fueron los dos mejores de cada puesto, por ejemplo, los diez eran Saturnino Arrúa y Crispín Rafael Verza. Lo importante es que juegue quien juegue el equipo lo tiene que hacer de buena forma”, concluyó.