Nacional-Luqueño: cero puntería

El espectáculo tuvo un arranque prometedor, dinámico, cargas profundas, buen manejo del balón. Pero iba a ser difícil mantener el ritmo, por lo que el partido fue bajando en intensidad y calidad.

Inesperado protagonismo de Claudio Núñez, quien se encontró con la posibilidad de gol, pero al ser defensor, su resolución no fue buena. Después tuvo una salvada providencial para desviar un remate de Castro.

La tempranera salida por lesión del “Paragua” Espínola alteró los planes defensivos de Rodrigo López, quien con el ingreso del “Chapa” Martínez envió a Núñez a cubrir la zona derecha.

En los tramos finales del primer tiempo, la Academia tuvo la posibilidad de pasar adelante en el marcador, pero tanto Arrúa como Leo Villagra apostaron a la potencia y sus remates fueron sobre el travesaño.

Villagra conectó un envío de Vargas, la pelota dio en el palo y su recorrido fue paralelo a la raya de sentencia. El Sportivo se salvó y fue al vestuario con su arco en cero.

Para la complementaria, el técnico albo recurrió a un cambio táctico, con una modificación ofensiva, armando una línea de tres zagueros. En la práctica, la idea del uruguayo no resultó, porque fue el Sportivo el que tuvo superioridad en el mediocampo y generó las mejores oportunidades para llegar al desnivel.

Dos ocasiones desperdiciadas por el auriazul Colmán, quien no pudo vencer al “Kily” Rojas, quien tuvo intervenciones espectaculares. Sobre el final desvió un tiro esquinado de Aldo Vera.

Nacional se fue apagando. Su ocasión más propicia de llegar a la anotación la tuvo Franco Costa, pero el argentino picó largo el balón cuando se encontraba frente a Gavilán, el guardameta visitante que al igual que su colega nacionalófilo se mostró sólido.

El Sportivo compite en un “campeonato aparte”, por su bajo promedio, aunque con Badayco Maciel su rendimiento es distinto con relación al ciclo de Alfredo Berti. Está en condiciones de mantenerse en la máxima categoría. Ahora, si su objetivo es superior, deberá ajustar algunas piezas, porque del medio para arriba tiene jugadores con buen pie, pero cuenta con limitaciones defensivas que le restan fuerza en el aspecto colectivo.

LÓPEZ, METIDO EN LA ACADEMIA

Hernán Rodrigo López (43) expresó que está metido en Nacional, al responder sobre la posibilidad de dirigir a la Albirroja, tras la salida de Eduardo Berizzo. “Sinceramente no está en mi cabeza pensar en eso porque estoy acá en Nacional. Nos enfocamos esta semana en el partido contra Luqueño. No tengo mucho más que decir”, mencionó en uruguayo.

En cuando al encuentro de anoche, el orientador señaló: “Conforme no me voy porque buscamos los tres puntos que nos permitan seguir escalando en la tabla. Las situaciones que tuvimos fueron dos o tres. A veces se manejan bien que terminan en gol y en esta oportunidad no fue así. Se hizo un partido muy disputado, ellos manejan bien los laterales”, aseguró.

BADAYCO QUEDA CONFORME

El director técnico del Sportivo Luqueño, Badayco Maciel (40), quedó conforme con lo realizado por su equipo, no así con el marcador en blanco. “Tenemos que seguir por este camino, tuvimos muchas ocasiones de gol. Pudimos haber ganado, pero rescatamos el empate ante un gran rival”, mencionó el joven orientador, quien se mantiene invicto con el “Chanchón”.

“Queríamos llevar los tres puntos, sumar también es bueno, tratar de empatar o ganar son las opciones. Lo importante siempre es crear ocasiones. No quiso ser para ninguno de los dos, por eso el empate”, añadió.

El próximo sábado, el Sportivo afrontará un partido clave contra un rival directo, 12 de Octubre, al que medirá en el Feliciano Cáceres, a partir de las 20:15.