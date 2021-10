Nacional fue más práctico

Premio al planteamiento albo

Libertad (7°) y Nacional (5°) proponían anoche, en el Defensores del Chaco, un encuentro de mitad de tabla, con necesidad de triunfos para ambos y así seguir escalando posiciones. El cuadro gumarelo arrancó bien, teniendo la posesión de balón en gran porcentaje, con el esquema de Garnero de pases cortos y trasladando la jugada a terreno rival siempre manteniendo el orden.

Adelante, los dirigidos por Rodrigo López apostaron más a la transición rápida, con un buen trabajo en mitad de cancha de Cristian Riveros, dando la pausa y saliendo con velocidad. A los 15′, arranque por el sector izquierdo hasta el fondo, centro de Costa para que, de media volea, Arrúa abra el marcador a favor de la Academia.

Libertad siguió apostando a llegar con el balón dominado, buscó también a través de la pelota parada y disparos desde fuera del área, pero que ninguno tuvo destino de red.

Cinco minutos habían transcurrido de la complementaria y la misma fórmula, salida veloz por derecha y Villagra se encarga de anotar el segundo gol albo, aunque el VAR tuvo que confirmar que no hubo posición adelantada.

El Gumarelo siguió buscando hasta que en el minuto 57 consiguió un penal, que Melgarejo se encargó de malograr. A los 78′, premio consuelo al esfuerzo, Ferreira de cabeza puso el tanto de descuento, pero fue Nacional que, gracias a un buen planteamiento, se llevó la victoria y los puntos de Sajonia.

Daniel Garnero: “Se hacen de los cancheritos”

En entrenador de Libertad, Daniel Garnero, se mostró ofuscado con el árbitro Giancarlo Juliadoza, a quien dedicó unas palabras: “Tengo 30 años de carrera y no me gusta que me falten el respeto y me están faltando el respeto. Se hacen de los cancheritos en esos 90 minutos de fama que tienen los árbitros”.

Sobre el punto, explicó: “Le esperé al árbitro para que me explique porque me amonestó y me dijo que estaba cansado. Si está tan cansado debería bajar la panza, yo tengo 52 años y tengo menos panza que él”.

Por su parte, el técnico de Nacional, Rodrigo López, valoró el triunfo: “Estamos en la altura del campeonato donde se necesitan los puntos y sumar de a tres es importante”.