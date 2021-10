Campeonato de la Liga Yacyretá de Fútbol se inicia el 14 de noviembre

Roberto González, presidente de la Liga Deportiva Yacyretá de Futbol de Ayolas, explicó que el campeonato contará con tres etapas previo sorteo. Se jugarán cinco grupos de dos equipos ida y vuelta, en la definición si hubiere igualdad de puntos al cabo del segundo partido se considerará diferencia de goles y si persiste paridad definirán la clasificación desde el punto penal. Clasifican los cinco equipos con mejor puntaje.

Los emparejamientos: 1- Club 3 de Febrero F.B.C vs Club San José Mi. 2- Club 24 de Julio vs Club Nueva Estrella. 3- Club Atlético Alianza vs Club 8 de Diciembre. 4- Club Unión Deportivo Corateí vs Club San José Obrero. 5- Club Co ’eyú vs Club Atlético San Antonio.

En la 2ª etapa los cinco clubes clasificados entrarán por sorteo: Dos equipos a la serie A y tres clubes en el grupo B.

En la Serie A: Se jugará ida y vuelta y si hubiere igualdad de puntos entre ambos equipos al cabo del segundo juego se tendrá en cuenta diferencia gol y si persiste la paridad se ejecutarán penales para tener a uno de los finalistas.

En el grupo B: se jugará todos contra todos a una sola rueda, cada equipo jugará un partido de local y visitante. En caso de igualdad de puntos al cabo de la 3ª fecha, se tendrá en cuenta el Art 55 del reglamento de UFI. El ganador pasará a la final.

En 3ª etapa los ganadores de los grupos A y B se enfrentarán por el título en partidos de ida y vuelta; en caso de igualdad al cabo del segundo partido final se tendrá en cuenta diferencia de gol y si persiste la paridad se definirá el título en los penales.