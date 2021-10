El Ciclón no se cruza los brazos

Centro, cabeza, gol y Jean Paulo

Los dos impecables centros de Daniel Rivas y Claudio Aquino que terminaron en los goles de Robert Morales y Alan Benítez más la estupenda noche del arquero Jean Paulo fueron las bases del triunfo de Cerro Porteño anoche en el Parque del Guairá sobre Guaireña, 2-0.

No fue un partido vistoso, más bien peleado y con imprecisiones tal vez por el mal estado del campo de juego y la idea de no perder y ganar como sea. A lo largo del primer tiempo no se pudo ver al despliegue del equipo azulgrana, el local supo esperar, buscar presionarlo y fue el que generó las mejores ocasiones de gol, pero Jean Paulo estuvo firme.

En las dos chances de romper el cero el equipo gua’i estuvo José Verdún tras estupendos contragolpes, pero en la primera pese a la estupenda definición, el arquero Jean puso el “pecho a la bala” y en la otra, el remate fue mordido, pero otra vez el portero brasileño lo detuvo.

El Ciclón no tuvo mucha claridad en la primera parte del partido, fue presa de las imprecisiones y la falta de espacio que no le permitió el rival.

Como quien dice, el gol vino del banco. Robert Morales ingresó por Pachi Carrizo tras volver del entretiempo y antes del minuto de juego, el “doble 9″ respondió con el tanto que de alguna manera dio tranquilidad a la necesidad de ganar y seguir ahí en la lucha con el puntero Guaraní.

Morales tuvo otra chance, pero el remate fue desviado por Ignacio Don. La ventaja mínima no aseguraba nada al Ciclón, que intentó marcar protagonismo, pero Guaireña le respondía igual. Al promediar esta fracción se registró el segundo tanto, centro de Aquino y Alan Benítez se metió entre los defensores rivales y a celebrar su primer gol con la casaca azulgrana.

Chiqui Arce potenció la defensa con Adorno por Boselli tal en la memoria con los goles tardíos de Guaireña. Y los fantasmas volvieron, mano de Espínola que el árbitro pita penal, Jean hace su show y Marabel remató al palo. Esta vez no hubo épica del equipo de Villarrica y el Ciclón ganó un difícil partido y se prende a la lucha por el campeonato.