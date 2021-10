Juliadoza: “Hay que entrar en el campo sin pensar en el VAR”

El Cerro Porteño-Olimpia será dirigido por Giancarlos Juliadoza, quien dijo “hay que entrar en el campo sin pensar en el VAR. Creo que si entramos pensando en el VAR es más condicionado”.

“Entramos con los mismo procedimientos de antes: contacto visual con el asistente, hablar por el intercomunicador y si de por ahí, por algún mal movimiento o porque estábamos tapados, el VAR es un buen asistente”, señaló en charla con el Cardinal Deportivo.

Juliadoza intenta cortar lo menos posible el juego

“Siempre trato de ser sereno y hablar con los jugadores”, comentó Giancarlos Juliadoza que si bien estará en su segundo superclásico como juez principal, ya estuvo antes desempeñando otras funciones: “debuté de fondo y tuve dos de cuarto”.

Por otra parte, dijo que le “gusta dejar jugar, me gusta que el juego fluya, me gusta que haya más minutos de juego”. Aunque advirtió que no puede “decir que siempre voy a ser así porque la situación del juego en sí te direcciona, en el sentido de sancionar, de cortar un poco más. En el tema de las tarjetas también”. El superclásico que dirigirá Juliadoza arrancará a las 18:00, el domingo 31 de octubre, en el General Pablo Rojas.