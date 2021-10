Kimmich no quiere vacunarse

El volante de 26 años suscitó una vasta polémica en el país luego de haber revelado el pasado fin de semana que no estaba vacunado contra el covid-19.

“No es porque me oponga a la vacunación”, aseguró Kimmich, quien aludió a “motivos personales” para no vacunarse, confesando sus dudas sobre los efectos a largo plazo de la vacunación, aunque no cerró la puerta a vacunarse en el futuro. Kimmich recibió por ello críticas procedentes del entorno sanitario.

En Alemania, el 66,4%, es decir, dos tercios de una población de 83 millones de personas, están vacunados con pauta completa.