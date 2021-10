El insólito pedido que Garnero hizo al árbitro del superclásico

Giancarlos Juliadoza es el árbitro del último superclásico del 2021. El juez, que había dirigido el primero del torneo Clausura, la goleada 3-0 de Cerro Porteño en el Manuel Ferreira, llega al partido más importante del fútbol paraguayo después de un insólito episodio con Daniel Garnero, el exDT de Olimpia y actual de Libertad. En la derrota 2-1 del Gumarelo contra Nacional en el Defensores del Chaco, el referee había amonestado al argentino, decisión que provocó el enojo del estratega.

En la conferencia de prensa, el entrenador había pedido un momento para hablar del caso ante una pregunta sobre la amarilla que recibió. “No, pará que me quiero explayar un poquito más porque este cuarto árbitro, creo que debe ser la tercera o cuarta vez que me amonesta y no me da ninguna explicación y se sonríe. Me dijo, el árbitro principal me dijo, ‘lo que le dijiste al cuarto árbitro’. Yo no hablé con él”, comenzó Garnero sobre David Ojeda (cuarto) y Juliadoza (principal).

“Entonces le esperé al árbitro al final y le digo ‘me puede decir por qué me amonestaste’. ‘No, no puedo hablar’ y siguió caminando. ‘Estoy cansado’, me dijo ¡el árbitro!. Yo tengo 52 años, tengo más de treinta años de fútbol y a mí no me gusta que me falten al respeto y me están faltando. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él”, disparó Garnero por Juliadoza.

Sin respuesta inmediata sobre las declaraciones, Juliadoza recién habló del caso después de conocer la designación para el clásico. “Cada uno es dueño de lo que dice. Si él piensa así está bien. Lo tomo como crítica constructiva. Nunca tuve y no tengo nada contra él. Vamos a trabajar para mejorar en ese sentido”, reconoció, al parecer, el juez, que desde las 18:00, en La Nueva Olla y con unas 22.000 personas, pita el derbi entre el Ciclón y el Decano.