Cerro Porteño y Sol, en Libertadores Femenino

Las solenses conforman el Grupo A, en el que todos sus encuentros se jugarán en el Manuel Ferreira de Para Uno, y se enfrentarán a Ferroviária FC de Brasil, la última campeona del torneo.

Por su parte, las azulgranas conforman el Grupo B y debutarán contra Santiago Morning de Chile, a las 17:30. Todos los encuentros de esta llave tendrá como escenario al estadio Arsenio Erico de barrio Obrero.

El tercer representante paraguayo, Deportivo Capiatá debuta mañana contra el Nacional de Uruguay. Este encuentro corresponde al Grupo D y en el Arsenio Erico, a las 19:45.

Los enfrentamientos de la Serie C también tendrán como escenario al estadio franjeado.

Otros encuentros

La primera jornada de la competencia también contempla otros juegos en la ronda de este miércoles.

Grupo A: Deportivo Cuenca (Ecuador) vs. Independiente de Santa Fe (Colombia) a las 19:45).

Grupo B: Yaracuyanos (Venezuela) vs. - Kindermann / Avaí FC (Brasil) a las 19:45.

Cartelera de mañana

La ronda inaugural de la competencia de las chicas organizada por la Conmebol se completa mañana:

Grupo C: Deportivo Cali (Colombia) vs. Alianza Lima (Perú) a las 17:30) y Real Tomayapo (Chile) vs. Universidad de Chile, a las 19:45.

Grupo D: Corinthians (Brasil) vs. San Lorenzo de Almagro (Argentina), a las 17:30.

Toda la fase de grupos y hasta el juego por el tercer puesto se cumplirá en nuestro país. La final en Montevideo, Uruguay.