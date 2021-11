Olimpia gana y se cita con Libertad

El juego se desarrolló en la ciudad de Luque con ambos equipos queriendo llegar a ser uno de los cuatro mejores de la Copa Paraguay. Los decanos pusieron todo demostrando que le daban mucha importancia al torneo. En Guaireña hubo varios ausentes entre los que juegan el torneo Clausura.

En los primeros minutos se vio a un Guaireña esperando al decano con una línea de cuatro defensores, un volante más atrasado como el caso de Francisco Parra, cuatro que estaban más adelante y un delantero. Olimpia trataba de hacerse dueño del balón y del partido, pero no hubo mucho al principio.

A los guaireños les costaba llegar hasta el arco defendido por Olveira, Olimpia, quien no estaba teniendo una presencia ofensiva clara, llegó al gol en el minuto 12 con una buena jugada de Fernando Cardozo y una habilitación de Roque a Derlis González que colocó bien el balón ante la salida de Espínola.

Guaireña se vio obligado a cambiar el sistema que estaba utilizando, tuvo que salir más para intentar buscar el empate, Olimpia estaba más tranquilo, retrocedió un poco y quería aprovechar los espacios que dejaban los dirigidos por Troadio Duarte.

No hubo mucho más en la primera mitad, el partido cayó, ya no tenía la intensidad de los primeros minutos, Olimpia no podía llegar con peligro hasta el arco de Espínola y a Guaireña también le costaba generar llegadas frente al arco de Gastón Olveira.

Jorge Mendoza y José Verdún fueron los cambios de Guaireña para el inicio de la segunda etapa. Troadio Duarte hizo jugar más adelante a su equipo con la esperanza de llegar a la igualdad. A los 50 minutos se produjo la jugada más clara para los albicelestes, después de un tiro libre de Mendoza, Ignacio Miño encontró el balón fuera del área y sacó un remate que pasó muy cerca del travesaño del arco de Olveira.

Era Guaireña el que proponía el juego de ataque, Olimpia llegó a los 56 minutos al área de Guaireña con un remate desde fuera del área, Espínola sacó el balón al tiro de esquina. De esa jugada se vino el cabezazo de Saúl Salcedo para anotar el segundo del decano.

Olimpia que ya estaba jugando tranquilo, lo hizo aún más después del segundo. A los 61 minutos tuvo la brillante ocasión del tercero cuando Adelio Zárate dejó a dos en el camino y no pudo marcar, después se vino el cabezazo de Roque Santa Cruz que dio en el travesaño.

Guaireña llegó una vez con cierto peligro en un cabezazo de Carlos Duarte que atajó Olveira, sin embargo, el jugador de Guaireña estaba en posición adelantada. Olveira los últimos minutos del partido jugó con una molestia en una de las pantorrillas.

El partido se fue con la victoria de Olimpia que ya está en las semifinales de la Copa Paraguay donde enfrentará a Libertad por un lugar en la final. Guaireña FC sigue con los malos resultados y no puede levantar cabeza.