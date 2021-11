Libertad, al ritmo de puntero

Premio a la amplia superioridad

La superioridad de Libertad no fue solo en la diferencia de 2-0, sino a lo largo del partido impuso su ritmo y solo al final, y con la necesidad de por lo menos llegar al empate, Guaraní fue más atrevido, rompió líneas y se expuso al segundo tanto, que vino pero luego de varios contragolpes desaprovechados por los gumarelos.

Con Fernando Jubero dando instrucciones desde uno de los palcos –estaba suspendido– el equipo en la cancha fue superado por los de Daniel Garnero. A poco de arrancar el juego, Lorenzo Melgarejo tocó el timbre en la portería del argentino Gaspar Servio con un tiro al ángulo que el arquero aborigen lo sacó al tiro de esquina. De este, de nuevo estuvo cerca el primer gol liberteño.

En ningún momento los aurinegros encontraron la manera de romper la superioridad del rival, que ya no se juega nada en el campeonato, que con Lorenzo Antonio al frente siempre estuvieron merodeando el arco aborigen. La pelota iba a venía muy pronto hacia el golero Servio, pasaron un montón de aproximaciones que no terminaron bien en el ataque de los de Tuyucuá, en algunos por méritos de los defensores legendarios, pero más por la falta de acierto en la decisiones o pases no bien entregados por los albinegros.

Casi al terminar el primer periodo, los de Dos Bocas inquietaron con un remate de Josué Colmán, para entonces los de la huerta ya merecieron estar al frente.

No cambió nada en el arranque de la segunda parte del juego, otra vez Melgarejo en la batuta ubicó a Libertad siempre en campo de Guaraní, y tras un ataque rápido y estupendo centro de Iván Piris, se registró el gol gumarelo, por quién, por Lorenzo Antonio...

El dominio liberteño se expandía en la cancha, los aurinegros no se ubicaron en el terreno, pero que después de los cambios se mostraron más atrevidos, aunque con Libertad esperando y saliendo de contra. Antonio Marín inquietó a Martín Silva, después se sucedieron un par de contragolpes de los gumarelos que no tuvieron el final adecuado.

Quedada poco al partido, Guaraní se resistía a perder, comenzó a adelantar líneas, salió a buscar el empate como sea. Se expuso atrás y al cuarto minuto de adición, otra contra gumarela si terminó en el gol de Rodrigo Bogarín.

Fue un 2-0 que quedó muy corto.

Sensaciones diferentes en los técnicos

El técnico de Libertad, Daniel Garnero, consideró que fueron justos ganadores, y “contento porque era un partido muy difícil. El equipo en todo momento quiso dominar el juego, jugamos contra el puntero, contra uno que había perdido una sola vez en lo que va del torneo”.

Garnero agregó: “Lo hicimos muy bien y fuimos justos ganadores. Tuvimos falencias en la terminación. Nos faltó el último toque. Cuando abrimos el partido, el equipo redujo los espacios y aprovechó los espacios que dejaba el rival, pero no pudimos ampliar la diferencia que nos haga jugar un poco más tranquilos”.

* Daniel Rubiol, asistente técnico de Guaraní, “Hemos ido de menos a más, en la segunda parte insistimos, queríamos empatar el partido, lo hemos dado todo en la cancha y al final no se pudo dar, pero creo que el rendimiento ha sido excelente”, manifestó el que figuró en planilla.