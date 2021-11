Cartelera de la fecha 14ª de Formativas con los clásicos

La programación se realizó con escenarios distintos a los habituales, siendo que Parque Guasu Metropolitano aún no está disponible por las prácticas que realizan ahí los equipos participantes de la Libertadores Femenina que se está disputando en nuestro país.

Cerro Porteño-Olimpia será el atractivo de la fecha, donde jugarán en Parque Azulgrana (Ypané). Los franjeados lideran la Sub 18, Sub 17, Sub 16, Sub 15 y Sub 14. Mientras los azulgranas escoltan en la Sub 14, Sub 15 y Sub 17.

Sol de América será local en Villa Elisa, Nacional en la cancha de Presidente Hayes y Cristóbal Colón de Ñemby, 12 de Octubre en Itauguá, mientras que Guaraní utilizará la cancha de Fernando de la Mora.

- Cartelera:

Cerro Porteño – Olimpia en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Sol de América – Guaireña FC en auxiliar de Luis A. Giagni. Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

12 de Octubre – Libertad en Nikkei Bellmare (Itauguá). Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Guaraní – Sportivo Luqueño en Emiliano Ghezzi. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Nacional – River Plate en Presidente Hayes. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Y en Cristóbal Colón de Ñemby. Domingo: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).