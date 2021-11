Cerro Porteño, en el Defensores con el vecino

Atendiendo a que los partidos de la Copa Libertadores Femenina tiene mayormente como sede al campo de juego de los albos, y que ya está muy golpeado, la directiva de la Academia solicitó ayer al Consejo de la Divisional de la APF usufructuar el estadio Defensores del Chaco para enfrentar al vecino del otro lado de calle.

* La 16ª jornada. El viernes 19 de noviembre, 12 de Octubre-Guaireña, en Itauguá a las 19:00. Sábado 20, Luqueño vs. Libertad en Luque a las 18:15, y Guaraní vs. River Plate, en Dos Bocas, a las 20:30. Domingo 21, Sol de América vs. Olimpia, en Villa Elisa, a las 18:00, y Nacional vs. Cerro Porteño, en el Defensores del Chacoa las 20:15.