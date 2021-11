No se respetó el pacto por Alfio

“Sí, lastimosamente sí. Me preguntaba si se rompió un pacto y yo te digo que sí”, la respuesta del presidente de Libertad, Rubén Di Tore a la consulta de si Guaraní no respetó lo acordado verbalmente en no alistar a Alfio Oviedo en los partidos contra el Gumarelo.