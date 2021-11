A la asamblea de Olimpia, por millones de razones

La dirigencia expondrá a la masa franjeada el balance del ejercicio 2019/20, que contempla un déficit aproximado de 53.000.000 de dólares. Para los disidentes, preferentemente vitalicios (que amenazan con recurrir a la justicia), la realidad económica es como una especie de “relleno de carne” (ijapyte so’o), considerando que la deuda del club es altamente superior, si se consideran los compromisos asumidos este año.

Uno de los mayores cuestionamientos es el endeudamiento de US$ 5.000.000 por el 50 por ciento del pase de Derlis González. No es porque el atleta no valga, sino porque el monto a ser abonado al Dínamo Kiev no condice con la pobreza de nuestro mercado.

La continuidad de Miguel Brunotte en la presidencia depende de la anuencia de los socios. Si estos dan el visto bueno al informe financiero-contable, el directivo saldría “por la puerta grande” para permitir la asunción de Miguel Cardona Herreros, el vicepresidente que se encuentra en la línea de sucesión y que viene acompañando al plantel futbolístico, “apechugando” los gastos.

* Aprestos. Julio César Cáceres cuenta prácticamente con dotación completa, con la recuperación de los lesionados. El único que no estará disponible para el duelo del domingo contra Libertad, por la fase semifinal de la Copa Paraguay (20:00, en Sajonia), es Alfredo Aguilar, quien se encuentra al servicio de la selección nacional.