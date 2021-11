Romero: “Vamos a seguir intentando mientras haya chances”

“Lo que vamos a hacer es seguir intentando, tenemos el partido ante Colombia y vamos a seguir dejando todo para ir al Mundial”, señaló.

“Creo que las eliminatorias están muy parejas, lo dice la tabla, por ahí pecamos en partidos de local, hoy por hoy no está definido el tercer puesto, está todo muy parejo y hay chance, vamos a seguir peleando, pensar en Colombia que será un duro rival, tratar de descansar, dar vuelta la página, fue una derrota dolorosa, lo sintió el grupo, trataremos de dejar todo en Colombia”, añadió el mellizo.

Afirmó que dejan todo en la cancha. “No entramos a la cancha con la intención de no dejar todo, este grupo y el anterior hizo lo mismo, a veces el fútbol te regala alegrías y otras veces tristeza, dejamos todo en cada partido, no se dan los resultados, tuvimos partidos que jugamos bien y no ganamos, seguiremos intentando, el grupo está capacitado para ir al mundial”.

Dijo que se sintió bien en lo físico. “Gracias a Dios estoy bien físicamente, trabajamos con el cuerpo técnico y la sub 20, no sentí falta de ritmo, si se ganaba iba a ser diferente, pero después de la derrota pueden decir que estoy con falta de ritmo”.

Y habló de falta de concentración. “Falta un poco de concentración, Chile nos creo una situación de gol e hicieron de una pelota parada, son detalles, si te dormís un poco te hacen el gol, tenemos que corregir eso, hay posibilidades y lucharemos hasta el último”, concluyó.