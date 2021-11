Barros Schelotto: “Se vio muy poco de lo que a uno le gustaría ver”

“Hoy el único responsable soy yo y asumo la responsabilidad al 100 por ciento. Nosotros sabemos como venía la selección de Paraguay y tenemos que tomar determinaciones y hacer trabajos para cambiar los resultados y el juego. Hoy, lamentablemente, se vio muy poco de lo que a uno le gustaría ver”, fue quizás lo más resaltante mencionado por Guillermo anoche en rueda de prensa.

“El partido se dio con poco volumen de juego para ambos lados, incluso no hubo opciones de gol para ninguno de los dos, ellos aprovecharon una pelota quieta y nada más. Me parece que el partido tampoco fue tanto para explicar, porque se vio que fue un partido malo, chaco, con poco volumen de juego y la verdad que queremos ver otra imagen, queremos jugar bien y tratar de mejorar, pero no lo vamos a hacer de un día para el otro”, analizó el entrenador.

“Nos faltó administrar mejor la pelota cada que la teníamos, tratar de llevarla para los costados, de tenerla, generar confianza y opciones de gol a través de los costados, pero no logramos o lo logramos muy pocas veces como para impornernos en el juego o en el resultado”, concluyó Barros Schelotto.

“Comiendo mierda”

El volante albirrojo, Matías Rojas, no ocultó la desazón luego de la derrota de anoche y asumió la responsabilidad: “Nos merecemos cada una de las críticas, somos conscientes del mal momento, estamos comiendo mierda y creo que el único camino es aceptar las críticas. La gente y el país entero está en su derecho, tienen que saber que nos duele más que a ellos. Esto es parte del crecimiento que nos puede tocar. El dolor que hoy sentimos, en algún momento dará su recompensa”, expresó.

Matías jugó anoche su primer partido de titular: “Estamos pasando un momento complicado, somos conscientes de lo que cargamos, esta selección se merece más y no lo estamos pudiendo conseguir”, añadió.

Agregó: “Nos está costando, el esfuerzo lo hacemos, nos está costando concluir ahí. Tuvimos unos cuantos ataques. Ellos tuvieron pocos remates, consiguieron el gol, nos está faltando eficacia”.

En la desprolijidad

Ángel Romero, al final fue a la conferencia de prensa, luego de la nueva desprolijidad, en la elección del futbolista que daría la cara. El primer nominado fue Junior Alonso, después Óscar Romero, finalmente el gemelo de este último fue quien dio su parecer. “Uno no entra en la cancha con la intención de no dejar todo, más aún por esta camiseta, este grupo. A veces, el fútbol te regala alegría; otras veces, tristeza. Dejamos todo en cada partido, no se dan los resultados muchas veces. Muchos partidos de las eliminatorias jugamos muy bien y no ganamos y en otras hemos jugado no tan bien y ganamos”, expresó.

“Falta un poco de concentración, hoy Chile no creó una situación de gol y nos convirtieron de una pelota parada. Son detalles; en una eliminatoria, si uno se duerme un poquito, te mandan a guardar. Hay todavía posibilidad y vamos a luchar hasta lo último”, señaló.