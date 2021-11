Marco Trovato: “La tormenta perfecta”

En un día especial, del desarrollo de la asamblea del club para el tratamiento del balance y del partido de la Albirroja por las Eliminatorias contra Chile, el expresidente decidió romper el silencio en la estación radial de mayor alcance del país, ABC Cardinal.

* Proyecciones optimistas. El Decano venía de cuatro títulos locales en fila, apostaba a la infraestructura en la Villa Olimpia, a potenciar su plantel con compra de pases en busca de más logros hasta que ¡pum!, llegó la pandemia y todos los planes cayeron. “Nos quedamos sin nada”, significó.

* Aporte. “A través de la Fundación he inyectado mucha plata para mejorar, cerca de tres millones de dólares; de ese dinero he recuperado una parte”, indicó. La diferencia es una condonación.

* Derlis González. “Cuando se toma la decisión de contratarle, cerramos el 2019 con un ingreso de 23 millones de dólares brutos. Los de Derlis era cinco millones (por el 50%) pagables en tres años”. Si seguían con viento favorable, el pago hubiese sido factible. Con esta actualidad, la institución se expone a sanciones de la FIFA hasta tanto sea abonado a lo adeudado al Dínamo Kiev.

* Emmanuel Adebayor. Costó alrededor de US$ 600 mil (jugó cuatro partidos). “Fue una gran apuesta, generó una revolución mundial y le puso a la institución en la tapa de los diarios, generando recursos con sponsors. Le dijimos que no le íbamos a poder pagar y se portó como un caballero. Nos dijo que le paguemos solo hasta el día que estuvo en el club. Se debe una partecita, como 150, 180 mil dólares”.

* La sanción de por vida de la FIFA. Dijo que no le dieron derecho a la defensa. “A Olimpia no se le manchó, no se le aprobó ningún partido amañado. Me sancionan por intento de amaño, ni siquiera por amaño. Fui yo el manchado”. La apelación se encuentra en el campo del TAS.