Cartelera de la 15ª fecha de las Formativas

River Plate salió victorioso esta mañana ante 12 de Octubre, en la Sub 18 por 3-1, mientras que en la Sub 19 por 2-0. La 16ª fecha se jugará desde el lunes 22 al miércoles 24 del corriente mes, mientras que la 17ª fecha iniciará del 25 al 27.

Olimpia en la Sub 15 podría consagrarse campeón en esta fecha con una victoria ante su rival de turno, Sportivo Luqueño.

- Cartelera:

Olimpia – Sportivo Luqueño en el Complejo ODD (Villeta). Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 14 (09:15).

Libertad – Guaraní en Colegialito. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 14 (09:00).

River Plate – 12 de Octubre en los Jardines del Kelito. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 14 (09:00).

Guaireña FC – Nacional en Olimpia de Villarrica. Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 14 (09:30).

Cerro Porteño – Sol de América en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 14 (09:15).

- Los líderes:

Sub 14: Cerro Porteño, 33 puntos

Sub 15: Olimpia, 38

Sub 16: Olimpia, 29

Sub 17: Olimpia, 37

Sub 18: Olimpia, 33

Sub 19: Libertad, 34.