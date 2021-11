Victoria complicada como clave de Guaraní

De la imprecisión a la ajustada diferencia

Después de un primer tiempo impreciso con poco fútbol y con dificultades en marcar el protagonismo, en el segundo periodo Guaraní generó lo suficiente que le redituó la difícil victoria sobre River Plate, que se despide de la categoría a falta de dos fechas.

El partido arrancó con la llegada del Kelito, y lo del equipo aurinegro en la primera fracción se resume en un golpe de cabeza de Roberto Fernández que estrelló el balón en el palo y una incursión por guapo de José Florentín y con el arquero Cristóforo vencido la pelota pegó en Montiel, que estaba de espalda sobre la línea, y la pelota volvió a campo. Un disparo a lo “Loco” de Dionicio Pérez fue lo del cuadro de la banda roja.

Lo mejor del Legendario estuvo en la complementaria, en la que apenas arrancó Alfio puso en apuros a Cristóforo, luego una de Josué que por poco tiró la pelota afuera. Cuando parecía que River Plate podría asustar al Indio, apareció un remate de Fernando Fernández que rebotó en el palo y la pelota pegó en la espalda de Cristóforo y el autogol marcó la diferencia aurinegra, por entonces merecida.

Con la ventaja, Guaraní fue otro equipo pasaron un par de anotaciones que se le anularon al Alfio Oviedo a instancias del VAR por posición fuera juego. Pero surgió una estupenda jugada y definición de Colmán con la que se aumentó la diferencia. Sin embargo, el Kelito volvió a inquietar con el descuento de Montiel.

En fin, Guaraní logró un complicado triunfo que vale quedar de nuevo solo en punta con ventaja sobre Cerro Porteño y sentenciar el descenso de River Plate.

Los entrenadores, uno satisfecho, otro dolido

El entrenador Fernando Jubero aseguró que en todo el partido vio superior al equipo de Guaraní, que a decir de él solo fue presa de la ansiedad.

“Los jugadores mostraron mucha personalidad en la cancha, también mucho corazón con lo que pudimos lograr esta victoria tan importante para nosotros”, manifestó el Míster al tiempo de afirmar que “tenemos que seguir por esta misma línea en el siguiente partido que es contra Guaireña, también es un rival muy difícil”.

A su vez, Iván Almeida que no pudo evitar el descenso de River Plate sostuvo que “los jugadores pelearon hasta el último minuto, no quedaron dudas de que querían seguir con vida. Lastimosamente hoy no se dio” y reconoció que “nos cuesta mucho llegar al gol”.